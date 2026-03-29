Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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29.03.2026 14:10:00

If You'd Invested $1,000 in Netflix (NFLX) Stock 20 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today (Spoiler: It Might Make You Cry)

It's fun to play what-if games with stocks -- unless doing so makes you cry. And this one might: What if you'd invested $1,000 in shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) 20 years ago?Here's a look at the answer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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