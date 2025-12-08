NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
08.12.2025 22:11:00
If You'd Invested $1,000 in Nvidia 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
If you invest long enough, you'll eventually run into an "I wish I had invested in that earlier" situation. They are par for the course. For me, one such missed opportunity is Nvidia (NASDAQ: NVDA), a stock I noticed but glossed over years ago.From where it traded five years ago, Nvidia's stock is up by around 1,240%, meaning a $1,000 investment then would be worth around $13,400 today. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!