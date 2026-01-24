AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
24.01.2026 17:02:00
If You'd Invested $1,000 in Nvidia 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
If we rewind five years, I'm sure nobody could have predicted where Nvidia (NASDAQ: NVDA) would be right now. It's the world's most valuable public company, with a market capitalization of over $4.3 trillion as of market opening on Jan. 21. Over the past five years, Nvidia's stock is up around 1,230%, meaning that a $1,000 investment then would be worth around $13,320 today.NVDA data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.