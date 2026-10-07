If You'd Invested $1,000 in Nvidia (NVDA) Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

Nvidia (NASDAQ: NVDA) was once only known as the leading provider of graphics processing units (GPUs) for the video game industry. But it leaned on its strengths, helping other industries find uses for its GPUs over the years. And in recent years, the leads it gained in developing parallel processors and attracting developers to create code for them on its CUDA platform positioned it to become the top provider by far of accelerator chips for the artificial intelligence (AI) infrastructure build-out. The gains that its long-term investors have captured thanks to that multitrillion-dollar spending spree are truly incredible.

If you'd invested $1,000 in this AI stock 10 years ago, here's how much your stake would be worth today.

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