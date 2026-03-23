AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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23.03.2026 15:10:00
If You'd Invested $1,000 in Nvidia Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
When it comes to artificial intelligence (AI), there's no company that has defined this technological age quite like Nvidia (NASDAQ: NVDA). Its powerful graphics processing units help run the data centers that support AI training and inference. Nvidia's leading industry position has made it a monster investment.If you'd invested $1,000 in this AI stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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