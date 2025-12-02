AGO Aktie

AGO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 17:06:00

If You'd Invested $1,000 in Plug Power Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today

Electricity has become a rising theme in the stock market. The growth of artificial intelligence data centers is expected to put significant pressure on the current electric grid, and it appears that the world will need as much power as it can generate from traditional sources, as well as from new sources. One such innovative source of power is hydrogen energy.Green hydrogen company Plug Power (NASDAQ: PLUG) is developing an end-to-end ecosystem that encompasses the production of hydrogen and its conversion into electricity by fuel cells for commercial use. Investors have shown significant interest in the company. If you'd invested $1,000 in the stock one year ago, here's how much your position would be worth today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Plug Power Inc.mehr Nachrichten