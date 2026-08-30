AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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30.08.2026 03:00:00
If You'd Invested $1,000 in QQQ 20 Years Ago, Here's What You'd Have Today
Twenty years ago, investing $1,000 in stocks might not have seemed like enough to make a big difference in your portfolio.It turns out that the Invesco QQQ ETF (NASDAQ: QQQ) would have proven many people wrong.Over that time, this fund generated an average annual return of 16.6%, or more than 2,000% in total. That $1,000 would have grown into more than $21,000! And that's with not another penny being added along the way. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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