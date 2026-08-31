AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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31.08.2026 15:30:00
If You'd Invested $1,000 in SCHD 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) is one of the most popular dividend ETFs in the world. Its selection criteria, which include consideration of balance sheet quality, yield, and dividend growth history, are among the most stringent and produce one of the most durable, high-quality portfolios around.Even a modest $1,000 investment in the fund a decade ago would have grown into a relatively substantial amount. Over that time, it returned roughly 13% annually. Assuming no additional investments were made, that would have turned that original $1,000 into approximately $3,400 (assuming dividends were reinvested).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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