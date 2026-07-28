AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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28.07.2026 14:00:00
If You'd Invested $1,000 in SMH 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Ten years ago, the semiconductor industry looked nothing like it does now. The artificial intelligence (AI) boom was still years away, and there was no talk of megacap tech companies spending tens of billions of dollars on AI development.Investors in the VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) 10 years ago may not have known that was coming. But their brokerage account balances sure benefited from it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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