AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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14.09.2026 23:33:00
If You'd Invested $1,000 in Tesla Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
Tesla (NASDAQ: TSLA) has been a pioneer in the electric vehicle (EV) market and has helped push mass adoption of the technology. The company has been handsomely rewarded for its efforts, with its shares outperforming the broader market since going public in 2010. However, recent years have been more challenging for Tesla, as the company has faced several headwinds in its core EV market. With that said, read on to find out how much a $1,000 investment in Tesla a year ago would be worth today.
Tesla's shares have gained about 4.53% (as of writing) over the past 12 months. That means it would have turned an initial $1,000 investment into about $1,045. Those aren't negative returns, at least, but they are lower than those of major U.S. market indexes over the same period. For instance, the S&P 500 has climbed 17.59%, good enough to turn $1,000 into almost $1,176.
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