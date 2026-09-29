Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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30.09.2026 00:00:00
If You'd Invested $1,000 in the Invesco QQQ Trust (QQQ) 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
The S&P 500 index gets all the attention as the conventional stock market gauge. But investors need to be aware of other benchmarks that they can put their hard-earned savings behind.
For example, the Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) is an exceptional exchange-traded fund (ETF) with a first-rate track record. If you'd invested $1,000 in this product 10 years ago, here's how much you'd have today.
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