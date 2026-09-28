AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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28.09.2026 13:45:00
If You'd Invested $1,000 in the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Buying an S&P 500 exchange-traded fund (ETF) is one of the best ways for average investors to gain exposure to the stock market. Even Warren Buffett touts its ability to build long-term wealth.
Along the same vein, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is an excellent choice. And its returns have been impressive. If you'd invested $1,000 in this product 10 years ago, here's how much you'd have today.
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