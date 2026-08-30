AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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30.08.2026 20:30:00
If You'd Invested $1,000 in VOO 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Index-based exchange-traded funds (ETFs) are some of the most popular investment vehicles on Wall Street. The State Street SPDR S&P 500 ETF (NYSEMKT: SPY), the iShares Core S&P 500 ETF (NYSEMKT: IVV), and the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) are the three largest ETFs in the world. The latter can claim more than $1 trillion in assets under management.Part of the reason these ETFs have become so popular is the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) long-term performance and its exposure to the economy's largest and most successful companies.Over the past decade, the S&P 500 has been driven higher by the "Magnificent Seven" stocks, which have included some of the earliest and most successful names from the artificial intelligence (AI) trade. Since then, investors have been rewarded handsomely for simply buying and holding one of these funds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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