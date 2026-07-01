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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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01.07.2026 18:15:00

If You'd Invested $1,500 in Micron Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today

Momentum for leading artificial intelligence (AI) chip stocks has been incredibly bullish over the last year, and Micron Technology (NASDAQ: MU) has been one of the best-performing names in the category. Soaring demand for its high-bandwidth memory (HBM) chips and other solutions has translated into stellar growth in unit sales that has pushed revenue higher, and increased pricing power has also lifted sales and driven big gains in profit margins.Thanks to big gains in sales and earnings, Micron stock has been one of the market's biggest overall winners over the last year -- and it now has a market capitalization of roughly $1.29 trillion, ranking it as the world's 13th-largest publicly traded company. Read on for a look at what a $1,500 investment in the stock made one year ago would be worth at today's prices. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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