Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
14.11.2025 11:55:00
If You'd Invested $1,500 in Palantir Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
Few companies have garnered as much attention over the past year as Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). Although the company has been around since 2003, the recent artificial intelligence (AI) boom has attracted additional eyeballs to the company and its operations.In the past 12 months (through Nov. 11), Palantir's stock is up 220%. This means if you had invested $1,500 then, your investment would be worth $4,800 today.
