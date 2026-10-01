01.10.2026 11:37:00

If You'd Invested $10,000 in an S&P 500 ETF During the Last Bear Market, Here's How Much You'd Have Today

The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is near all-time highs right now. However, the world's preeminent stock market benchmark doesn't go up and to the right in a smooth and straight line. There is volatility that investors must deal with. And equity prices can be in down cycles for long periods of time.

But it always pays to adopt a long-term mentality. If you'd invested $10,000 in an S&P 500 exchange-traded fund (ETF) during the last bear market, here's how much you'd have today.

Image source: Getty Images.

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