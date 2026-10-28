Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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28.10.2026 14:04:00
If You'd Invested $10,000 in Apple Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Creating a diversified portfolio of excellent stocks benefits investors in so many ways. One of them is access to a variety of growth opportunities. You only need one stock to really take off, supercharge your portfolio, and make up for any losses.
For some lucky investors, that stock has been Apple (NASDAQ: AAPL). If you'd invested $10,000 in the device powerhouse stock 10 years ago, here's how much money you'd have today.
Apple's premier product is the iPhone, which accounts for about half of its revenue, but it has a large ecosystem of products that draws users and keeps them buying. Loyal fans tend to upgrade, staying in the system and generating more revenue. Sales increased 16% year over year in the 2026 fiscal third quarter (ended June 27).
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Nachrichten zu Apple Inc.
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27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.10.26
|Apple hit by ‘Crackgate’ outcry over iPhone Duo screen problems (Financial Times)
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27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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27.10.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
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27.10.26
|Apple-Aktie tiefer: Faltbares iPhone zeigt Schwachstellen - viele Geräte fehlerhaft (dpa-AFX)
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26.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
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26.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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26.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 660,00
|-0,62%
|Apple Inc.
|311,70
|0,65%
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