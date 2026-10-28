Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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28.10.2026 14:04:00

If You'd Invested $10,000 in Apple Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

Creating a diversified portfolio of excellent stocks benefits investors in so many ways. One of them is access to a variety of growth opportunities. You only need one stock to really take off, supercharge your portfolio, and make up for any losses.

For some lucky investors, that stock has been Apple (NASDAQ: AAPL). If you'd invested $10,000 in the device powerhouse stock 10 years ago, here's how much money you'd have today.

Apple's premier product is the iPhone, which accounts for about half of its revenue, but it has a large ecosystem of products that draws users and keeps them buying. Loyal fans tend to upgrade, staying in the system and generating more revenue. Sales increased 16% year over year in the 2026 fiscal third quarter (ended June 27).

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