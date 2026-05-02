Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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02.05.2026 20:15:00
If You'd Invested $10,000 in Bloom Energy One Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
Of all the novel energy companies out there -- that is, companies working on not-so-mainstream ways of producing and storing power -- Bloom Energy (NYSE: BE) has had hands-down one of the most dominant performances on the market since last year.Just how dominant, you ask? How about this: Bloom Energy's fuel cells have been deployed to over 1,200 facilities, including some of the biggest names in cloud computing, retail, and manufacturing, such as Equinix, Walmart, and Comcast. Image source: Bloom Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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