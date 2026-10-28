If You'd Invested $10,000 in Chevron (CVX) Stock 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today

Let's play a what-if game. What if you'd plunked $10,000 in shares of energy giant Chevron (NYSE: CVX) a year ago... what would that stake be worth today? Well, the answer is impressive: $15,204 (as of Oct. 21). That's a whopping gain of 52%!

To be even more impressed, note that the S&P 500 index of 500 of America's biggest companies would have turned your $10,000 into $11,629 over the same period. And before you look down on the S&P 500's performance, understand that it reflects a 16.3% gain, well above the long-term average annual S&P 500 gain of close to 10%.

Continue reading