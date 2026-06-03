AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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03.06.2026 14:05:00
If You'd Invested $10,000 in Costco Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
With fiscal 2026 third-quarter (ended May 10) net sales of $69.2 billion, Costco Wholesale (NASDAQ: COST) is the world's third-biggest retailer. It's a favorite among shoppers, who appreciate extremely low prices on high-quality merchandise. The business benefits from a robust competitive position.And the retail stock has delivered for investors. If you'd bought $10,000 worth of Costco shares 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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