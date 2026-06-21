AGO Aktie

AGO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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21.06.2026 09:30:00

If You'd Invested $10,000 in Dogecoin 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

Anyone who follows cryptocurrencies has likely heard of Dogecoin (CRYPTO: DOGE). This digital asset was created as a joke in 2013. However, it has grown into one of the most valuable blockchain networks, amassing a market cap of $14.7 billion.If you'd invested $10,000 in this popular meme token 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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