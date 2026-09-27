Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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27.09.2026 21:03:00
If You'd Invested $10,000 in Netflix (NFLX) 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
With more than 325 million subscribers (as of Dec. 31, 2025) and projected 2026 revenue of $51.2 billion, Netflix (NASDAQ: NFLX) is a leader in the media and entertainment space. The disruptor is a category-creating business.
Early investors have amassed small fortunes. But the story has been much different recently. If you had invested $10,000 in this streaming stock five years ago, here's how much you'd have today.
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