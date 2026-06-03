Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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03.06.2026 13:25:00
If You'd Invested $10,000 in Netflix Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
When investors think of the current media landscape, the business that probably comes to mind first is Netflix (NASDAQ: NFLX). The video entertainment powerhouse has been a true innovator. Today, it has a global reach, with a presence in more than 190 countries.If you'd invested $10,000 in this streaming stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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27.05.26
|Bei Netflix: Tom Schilling mordet wieder achtsam (dpa-AFX)
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27.05.26
|Netflix hits out over German plan to make groups invest more in Europe (Financial Times)
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25.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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21.05.26
|Netflix-Aktie zieht an: 'Emily in Paris' wird nach sechster Staffel nicht fortgesetzt (dpa-AFX)
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18.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)