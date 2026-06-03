Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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03.06.2026 13:25:00

If You'd Invested $10,000 in Netflix Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

When investors think of the current media landscape, the business that probably comes to mind first is Netflix (NASDAQ: NFLX). The video entertainment powerhouse has been a true innovator. Today, it has a global reach, with a presence in more than 190 countries.If you'd invested $10,000 in this streaming stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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