NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.07.2026 10:54:00
If You'd Invested $10,000 in Nvidia Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
At a market capitalization of $5 trillion, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the world's most valuable company. This is arguably the biggest winner thus far of the burgeoning artificial intelligence (AI) trend. Investors have profited enormously.If you'd invested $10,000 in Nvidia stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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|Börse New York in Rot: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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23.07.26