NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
03.03.2026 18:22:00
If you'd Invested $10,000 in Nvidia Stock Last Year, This Is How Much You'd Have Today.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock has delivered staggering gains over the past decade, and specifically since generative artificial intelligence (AI) rolled around a few years ago, but it has stalled over the past few months.Investors may be wondering whether it still makes sense to buy Nvidia stock.If you'd invested $10,000 even one year ago, you'd still be doing pretty well.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
