AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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09.05.2026 15:45:00
If You'd Invested $10,000 in Oklo 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today.
Stockholders of nuclear start-up Oklo (NYSE: OKLO) have a good reason to cheer right now. After a disastrous first quarter, in which the company's share price fell more than 30%, the stock is once again trading in positive territory for the year (barely).Oklo began the year with a bang, skyrocketing 47% in the first full week of January. But over the next few months, its price dropped steadily, hitting a low of just $45.58/share on March 30. From there, it took off again, soaring 75% from that low to hit $79.62/share on May 6. As of Thursday's close, it was trading at $72.21/share, for an overall gain of 0.7% for the year.So, investors who bought shares in late March are happy, but those who bought in mid-January are likely less enthused. But how have longer-term investors fared? If you'd invested $10,000 in Oklo a year ago, how much would you have today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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