AGO Aktie

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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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15.08.2026 09:11:00

If You'd Invested $10,000 in Oracle a Year Ago, Here's What It Would Be Worth Today

A $10,000 investment in Oracle (NYSE: ORCL) made one year ago is worth about $6,300 today, dividends included. The stock closed at $248.28 on Aug. 15, 2025, and it trades at about $154 as of this writing -- a decline of about 38%.That one number undersells the ride. Within a month of that purchase, the stake was briefly worth almost $14,000. By late July of this year, it had shrunk to about $4,600. I can't think of another company this large that traveled that far in both directions in 12 months.Here's the path between those two numbers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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