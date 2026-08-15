AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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15.08.2026 09:11:00
If You'd Invested $10,000 in Oracle a Year Ago, Here's What It Would Be Worth Today
A $10,000 investment in Oracle (NYSE: ORCL) made one year ago is worth about $6,300 today, dividends included. The stock closed at $248.28 on Aug. 15, 2025, and it trades at about $154 as of this writing -- a decline of about 38%.That one number undersells the ride. Within a month of that purchase, the stake was briefly worth almost $14,000. By late July of this year, it had shrunk to about $4,600. I can't think of another company this large that traveled that far in both directions in 12 months.Here's the path between those two numbers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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