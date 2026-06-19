AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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19.06.2026 06:00:00
If You'd Invested $10,000 in QQQ 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
In 2023, money tied up in U.S. passive equity investment vehicles surpassed the amount in active funds for the first time. Given the strong performance of top options within the former group, it makes sense.The Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) is a fantastic example. If you'd invested $10,000 in this exchange-traded fund (ETF) 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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