AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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19.06.2026 21:44:00
If You'd Invested $10,000 in Tesla 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Based on its current financials, investors are correct in viewing Tesla (NASDAQ: TSLA) as an electric vehicle (EV) business. But the company wants to be so much more than that. Tesla is leaning on its artificial intelligence (AI) capabilities to become a company defined by autonomous driving and humanoid robots. The market has run with this narrative.If you'd invested $10,000 in this "Magnificent Seven" stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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