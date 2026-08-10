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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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10.08.2026 09:00:00

If You'd Invested $10,000 in Tesla a Decade Ago, Here's How Much You'd Have Today

In the past decade, few stocks have delivered life-changing returns like Tesla (NASDAQ: TSLA). If you had bought $10,000 in Tesla stock 10 years ago, that investment would be worth a staggering $217,900 today.With CEO Elon Musk at the helm, the company has achieved impressive scale that has historically hounded upstart automakers and has evolved into a speculative play on self-driving vehicles, energy, and other emerging technologies. Here's what has driven Tesla's growth and what investors have to look forward to.Tesla bucked the traditional automotive industry business model with direct-to-consumer sales, bypassing dealerships and giving the company full control over its customer buying experience. Its vertical integration helped lower assembly costs and gave it a gross margin that crushed industry peers in the early 2020s.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
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