AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
10.08.2026 09:00:00
If You'd Invested $10,000 in Tesla a Decade Ago, Here's How Much You'd Have Today
In the past decade, few stocks have delivered life-changing returns like Tesla (NASDAQ: TSLA). If you had bought $10,000 in Tesla stock 10 years ago, that investment would be worth a staggering $217,900 today.With CEO Elon Musk at the helm, the company has achieved impressive scale that has historically hounded upstart automakers and has evolved into a speculative play on self-driving vehicles, energy, and other emerging technologies. Here's what has driven Tesla's growth and what investors have to look forward to.Tesla bucked the traditional automotive industry business model with direct-to-consumer sales, bypassing dealerships and giving the company full control over its customer buying experience. Its vertical integration helped lower assembly costs and gave it a gross margin that crushed industry peers in the early 2020s.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
07.08.26
|Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)
|
06.08.26
|SpaceX makes a splash and China scores a memory win (Financial Times)
|
05.08.26
|WDH/ROUNDUP 5: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 3: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
05.08.26
|WDH/ROUNDUP 2: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|284,35
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street zunächst wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen tendieren seitwärts. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.