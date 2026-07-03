AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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03.07.2026 10:20:00
If You'd Invested $10,000 in Tesla Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
At a $1.3 trillion market capitalization, Tesla (NASDAQ: TSLA) is one of the most valuable businesses on Earth. During its ascent, the disruptive enterprise has taken its shareholders on a ride of massive returns.If you'd invested $10,000 in this Magnificent Seven stock 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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