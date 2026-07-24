Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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24.07.2026 18:30:00

If You'd Invested $10,000 in Tesla Stock 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today

Tesla (NASDAQ: TSLA) needs no introduction. The Elon Musk-led technology business ranks 11th among the world's most valuable companies. And it's working on interesting projects to usher in what its management calls a world of "amazing abundance."The company's ascent proves just how much of a favorite it is among market participants. If you'd invested $10,000 in Tesla stock exactly 10 years ago, here's how much you'd have today.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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