AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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28.09.2026 07:00:00
If You'd Invested $10,000 in Tesla (TSLA) 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Tesla (NASDAQ: TSLA) might be one of the most polarizing businesses on the face of the planet. However, it has done a terrific job taking care of its early investors, who have accumulated sizable returns.
If you'd invested $10,000 in this "Magnificent Seven" stock 10 years ago, here's how much you'd have today.
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