AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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07.09.2026 15:00:00
If You'd Invested $10,000 in the Vanguard Information Technology ETF (VGT) 20 Years Ago, Here's What You'd Have Today. (You Might Want to Sit Down.)
I so wish I'd invested in the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT) 20 years ago. If I'd plunked, say, $10,000 into it then, my stake would now be worth $205,000. And if I'd reinvested my dividends in additional shares of the ETF, the value would now be over $234,000. Here's how it has performed:Over the Past...Average Annual GainContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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