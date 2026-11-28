AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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28.11.2026 13:41:02
If You'd Invested $10,000 in Walmart Stock 20 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Walmart (NASDAQ:WMT) has been a market-beating stock over the past few years despite its age and size. Investors trust its reliable growth and dividend, and they value its new, fast-growing e-commerce business.
It shouldn't have been hard to part with $10,000 20 years ago, when it was already a thriving business, but some investors make the mistake of passing on established stocks, looking for big growth opportunities elsewhere. If you'd recognized the opportunity and invested $10,000 20 years ago, here's how much you'd have today.
Image source: Walmart.
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