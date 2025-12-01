MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
01.12.2025 16:23:00
If You'd Invested $100 in MP Materials 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
MP Materials (NYSE: MP) is a California-based rare earth miner whose stock has exploded this year. At one point, enthusiasm for MP's magnet business was so high the stock had grown over 500% on the year. These days, you're more likely to see a gain above 250% or so, which is still considerable for a mining company that isn't profitable.When you see a stock grow fivefold on the year, it's easy to assume the runway for future gains has been narrowed. And while that might be true for the near term, when we zoom out and look at its last five years, we'll see that the trajectory looks decent but not as drastic.Five years ago, MP's share price was about $21 a pop. With $100, you would have bought about 4.75 shares. At today's price (about $60), those same shares would be worth about $285, reflecting a 186% gain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Analysen zu MP Materials Corp Registered Shs -A-mehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.