AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
27.12.2025 00:10:00
If You'd Invested $100 in Nvidia 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has deservedly gotten much attention in recent years thanks to its dominant position in the market for data center graphics processing units (GPUs). The business sells the high-end parallel processing chips that tech companies need to power artificial intelligence (AI) models. It's a legitimate pick-and-shovel investment play.The stock has been a big winner, and not just since the AI trend took off. If you'd invested $100 in Nvidia 10 years ago and held on through the ups and downs that followed, here's how much your investment would be worth today.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
