AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
02.02.2026 09:46:00
If You'd Invested $100 in Nvidia 10 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
In just a few short years, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has grown from promising tech business to semiconductor industry leader to the biggest company in the world. At the beginning of the COVID pandemic, the stock had a market cap of around $150 billion. Today, that number is around $4.5 trillion.You don't get to that point without delivering some big returns for shareholders.Those returns haven't come in a straight line, though. Nvidia stock made relatively steady progress up until 2018. The "mini-bear" market in the fourth quarter of that year, which was fueled by recession concerns, resulted in the share price dropping by more than half.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!