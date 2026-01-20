AGO Aktie
If You'd Invested $100 in Sandisk 11 Months Ago, Here's How Much You'd Have Today
Roughly 11 months ago, Sandisk (NASDAQ: SNDK) hit the market (again) as a spinoff from Western Digital. It was Sandisk's second time being a public company, after being acquired by Western Digital for $19 billion in 2016.In those 11 months, Sandisk has been one of the stock market's best-performing stocks, up around 1,050%. That means had you invested $100 on Feb. 13, 2025, your investment would be worth nearly $1,150 as of market close on Jan. 15.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
