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05.11.2026 10:19:00

If You'd Invested $5,000 in eVTOL Leader Archer Aviation Stock 5 Years Ago at Its IPO, Here's How Much You'd Have Today

Massive disruptions to urban transportation don't happen often. So when Archer Aviation (NYSE: ACHR) came along, heralding its plans to develop electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft that would revolutionize urban transport, growth investors sat up and took note. In the three months following its Sept. 17, 2021, initial public offering (IPO), Archer Aviation shares soared 111%.

But Archer Aviation's recent performance tells a different story. Since the start of 2026, Archer Aviation's stock has declined by more than 44%. Is this merely some market turbulence that belies a stronger performance since Archer's IPO, or is it part of a longer downward trend?

Image source: Archer Aviation.

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