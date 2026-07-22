AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
22.07.2026 15:22:00
If You'd Invested $5,000 in Micron Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
Micron Technology (NASDAQ: MU) stock went on an absolute tear this year as the market reacted to insatiable demand for the memory chips it makes. Its run has been nothing short of remarkable, rivaling that of AI behemoth Nvidia just a few years ago.Five years ago, could anyone have anticipated Micron's monster rally? Not likely. That's why you could snag shares at less than $80 while they're now trading close to $1,000.If you had bought back then and held all the way through, what would an intital $5,000 have gotten you?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen zum Handelsende sehr schwach -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.