Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
02.02.2026 18:16:00
If You'd Invested $5,000 In NuScale Power (SMR) Stock 2 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
NuScale Power (NYSE: SMR) stock has been on a tear over the last few years, capturing the imagination of investors seeking next-generation nuclear technology. Bulls see a future where the company's small modular reactors (SMRs) fill critical gaps in the grid, like powering energy-hungry artificial intelligence (AI) data centers.SMRs have several major advantages over traditional reactors, namely, they're scalable, much cheaper to construct, and safer. If NuScale perfects the technology, it could mean serious growth for the stock.If you had been prudent enough to invest $5,000 in NuScale stock in January of 2024, you would have seen an incredible 643.3% return. That $5,000 would now be worth $37,160. You can see the massive growth in the chart below.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
