AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
30.01.2026 20:05:00
If You'd Invested $5,000 in Rigetti Computing Stock (RGTI) 1 Year Ago, Here's How Much You'd Have Today
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), along with quantum computing pure-play peers like IonQ and D-Wave, captured the imagination of investors last year who were looking for the next truly revolutionary technology. And quantum computing could be just that.The technology, which leverages the strange rules of subatomic physics, could help quantum computer users work through incredibly complex problems with mind-bending efficiency, or even solve problems once thought unsolvable. But, while the promise is real, there is a long way to go before commercially viable quantum computers are a reality.That hasn't stopped investors from piling into Rigetti, however. The company's stock has seen incredible growth in the last few years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|15,20
|-8,16%
