AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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01.11.2026 13:15:00
If You'd Invested $5,000 in SCHD 10 Years Ago, Here's the Passive Income You'd Have Today
Income-minded investors obviously like dividend stocks. What most people may not fully appreciate, however, is that much of the current cash flow in many income portfolios comes from dividend-paying positions established a long time ago. They've grown into great dividend holdings.
To this end, while stepping into a new trade in the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) here and now plugs you into a respectable yield of 3.2%, how much more would you be getting if you'd bought $5,000 worth, say, 10 years ago?
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