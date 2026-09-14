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14.09.2026 12:18:00
If You'd Invested $5,000 in the S&P 500 at the Great Recession Bottom, Here's What You'd Have Today
At the lowest point of the financial crisis in the late 2000s, it felt like the U.S. economy might literally fall apart. The economy was in the midst of a deep recession. The housing market was collapsing. The unemployment rate briefly topped 10%.
To say the least, it sure didn't feel like the best time to be buying stocks.
At its lowest point on March 9, 2009, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) closed at 676.53. The index wouldn't hit a new all-time high again until 2012.
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