AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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13.09.2026 17:47:00
If You'd Invested $5,000 in VGT 10 Years Ago, Here's Exactly How Much You'd Have Today
Over the past decade, information technology (tech) has easily been the highest-performing sector in the stock market. Its dominance is reflected in the performance of tech ETFs, such as the Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT: VGT).
Over the past decade, VGT is up 736%, meaning a $5,000 investment made then would be worth $41,820 today. With dividends, it would be worth $45,150.
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