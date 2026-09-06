Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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06.09.2026 12:55:00
If You'd Invested in Moderna (MRNA) Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today (Hint: You'd Be Disappointed -- But Not If You Bought It 1 Year Ago.)
Moderna (NASDAQ: MRNA) is famous for developing vaccines using mRNA technology (thus, its ticker symbol) -- including its highly popular COVID-19 vaccine a few years ago. Enthusiasm over that vaccine helped propel the stock some 434% in 2020 and another 143% in 2021. Wow, right?But what has the stock done for shareholders lately? How has it done over the past five years? Not so great. It has averaged annual losses over that period -- enough to turn a single $10,000 investment in early September 2021 into just $3,792 in early September 2026. Ouch!Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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