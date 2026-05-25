AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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25.05.2026 16:59:00
If You'd Invested Just $1,000 in SMH 5 Years Ago, Here's What You'd Have Today
The semiconductor sector has unquestionably been one of the market's biggest winners over the past five years. It's been fueled by huge demand for artificial intelligence (AI) infrastructure, cloud computing, and high-performance chips.The VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) has become one of the largest and most successful exchange-traded funds during this stretch. The biggest factor in making this ETF a leader in the category might be its market-cap-weighting methodology. By overweighting the industry's biggest players, including Nvidia (NASDAQ: NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), Intel (NASDAQ: INTC), and Broadcom (NASDAQ: AVGO), the fund has been able to capture some of the biggest gains with larger allocations.Image Source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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