NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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10.05.2026 21:30:00

If You'd Invested Just $5,000 in Nvidia 10 Years Ago, You'd Be Sitting on This Fortune Today

Nvidia (NASDAQ: NVDA) is widely considered the most dominant "pick-and-shovel" maker in the artificial intelligence (AI) gold rush. Indeed, if you asked an AI chatbot, like Gemini or Claude, a question today, there's a good chance Nvidia's technology was doing most of the heavy lifting to provide you with an answer.The company makes super-fast brains for computers (called graphics processing units, or GPUs) that help teach AI how to think. Since no other company's chips compare to Nvidia's, the chipmaker's sales have been growing like weeds.Nvidia's full-year revenue in 2025 was $130 billion. Not only is that larger than the GDPs of over 100 countries, but it's also 2,500% higher than its 2016 revenue ($5 billion). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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