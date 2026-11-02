AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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02.11.2026 12:15:00
If You'd Put $3,000 Into QQQM 5 Years Ago, Here's What You'd Have Now
The past few years have seen a big boom in technology stocks. Owning a tech-heavy exchange-traded fund (ETF) has been an easy, low-cost way to invest in this sector. The Invesco Nasdaq 100 ETF (NASDAQ: QQQM) tracks the 100 largest non-financial stocks in the tech-heavy Nasdaq-100 index.
In the past five years, QQQM has delivered annualized total returns of about 13.1%. It has outperformed the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) 12.6% average total return.
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